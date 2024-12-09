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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Крах Асада стал «колоссальным геополитическим поражением» России

The Times
14:14 1781

После краха режима Башара Асада в Сирии, крупнейшего союзника Кремля на Ближнем Востоке, российские государственные СМИ попытались приуменьшить значение произошедшего для Москвы, заявив, что приоритет имеет война в Украине. В то же время, пишет The Times, не все сторонники Кремля приняли такую точку зрения, и некоторые уже называют произошедшее «колоссальным геополитическим поражением России».

По мнению аналитиков, «одержимость Путина войной в Украине привела к снижению способности России влиять на события в других странах, в том числе к ослаблению военно-стратегических возможностей Кремля в Сирии».

«Россия присутствует в Сирии с советских времен. А Путин все испортил за две недели. И ради чего? Захватить еще одну деревню в Украине?» - отметил один из московских журналистов.

Руслан Пухов, руководитель московского аналитического центра «Центр анализа стратегий и технологий», отмечает, что Москва сейчас не обладает достаточной военной силой, ресурсами, влиянием и авторитетом для эффективного силового вмешательства за пределами бывшего Советского Союза.

«Можно блефовать о своей силе и возможностях на мировой арене, но важно не начать верить в собственный блеф», - сказал он.

В то же время, пишет The Times, есть вариант, что для Путина Сирия была важна, потому что она позволила ему бросить вызов Западу и испытать новое оружие, что он теперь может делать в Украине в гораздо больших масштабах. Есть также опасения, что если Россия полностью выведет свои войска из Сирии, она перебросит их на поля сражений в Донбассе.

Стоит отметить, что провал России в Сирии происходит на фоне ослабления ее влияния в других странах. Можно вспомнить неудачную попытку сорвать вступление Молдовы в ЕС, аннулирование результатов первого тура президентских выборов в Румынии, на которых победил пророссийский ультранационалист Калин Джорджеску, а также протесты против пророссийской правящей партии в Грузии.

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