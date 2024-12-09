Лукашенко привел Асада в пример: «Это для нас урок»

Уход Башара Асада с поста президента Сирии является уроком для властей Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь свою страну!» — сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что «в свое время Сирию превратили в полигон для испытаний».

Ранее стало известно, что белорусское посольство осталось и продолжило работу в Сирии в условиях смены власти. Как рассказал глава МИД республики Анатолий Глаз, Минск принял во внимание гарантии безопасности диппредставительств от представителей оппозиции.