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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Лукашенко привел Асада в пример: «Это для нас урок»

14:18 2414

Уход Башара Асада с поста президента Сирии является уроком для властей Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь свою страну!» — сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что «в свое время Сирию превратили в полигон для испытаний».

Ранее стало известно, что белорусское посольство осталось и продолжило работу в Сирии в условиях смены власти. Как рассказал глава МИД республики Анатолий Глаз, Минск принял во внимание гарантии безопасности диппредставительств от представителей оппозиции.

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