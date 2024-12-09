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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Грузинские спецслужбы заявили о готовящихся «жертвоприношениях»

14:21 1350

Организаторы митингов в Тбилиси в ближайшие дни «планируют убийство 2-3 человек, чтобы накалить обстановку в стране и обвинить в этом власти». Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.

«Организаторы преступления рассматривают возможность во вторник, среду и в четверг, частично и в пятницу максимально накалить ситуацию, за которой последует гибель 2-3 человек. Указанным жертвоприношением они попытаются повысить протестный заряд, поощрить радикальные настроения, что, по их замыслу, должно перерасти в неуправляемые процессы, и в этом должны обвинить власть», - говорится в заявлении.

Кроме того, в ведомстве заявили, что протестующие готовятся сорвать выборы президента страны, назначенные на 14 декабря.

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