Грозные заявления Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси сделают пусковую установку для комплекса «Орешник», а ракеты для нее будут поставлены Россией во второй половине 2025 года.

«В «Орешнике» вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему (президенту России) сказал: «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем - МЗКТ (Минский завод колесных тягачей) делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться», - сказал Лукашенко. Его цитирует БелТА.

«Мы бы его никогда не создали с нуля и до ракеты. Это огромные деньги, это технологии. Это многие-многие поколения. Поэтому был поставлен такой вопрос, и спасибо Владимиру Владимировичу, - он на это отреагировал, сказал «да», - отметил Лукашенко.

«Установку, конечно, мы сделаем для себя сами - пусковую. Ну а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится», - добавил глава Беларуси.

Лукашенко отметил «высокую мощь» «Орешника», что показало его применение по заводу «Южмаш» Украине. «Это там, где производилось в Советском Союзе, в том числе ракетное оружие. А потом ядерными боеголовками оснащалось. Огромный завод. Глубиной 4-5 этажей под землей. Его нет. Один удар «Орешника», и этого завода практически нет. На всю глубину», - сказал он.