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Грозные заявления Лукашенко

обновлено 14:57
14:57 2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси сделают пусковую установку для комплекса «Орешник», а ракеты для нее будут поставлены Россией во второй половине 2025 года.

«В «Орешнике» вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему (президенту России) сказал: «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем - МЗКТ (Минский завод колесных тягачей) делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться», - сказал Лукашенко. Его цитирует БелТА.

«Мы бы его никогда не создали с нуля и до ракеты. Это огромные деньги, это технологии. Это многие-многие поколения. Поэтому был поставлен такой вопрос, и спасибо Владимиру Владимировичу, - он на это отреагировал, сказал «да», - отметил Лукашенко.

«Установку, конечно, мы сделаем для себя сами - пусковую. Ну а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится», - добавил глава Беларуси.

Лукашенко отметил «высокую мощь» «Орешника», что показало его применение по заводу «Южмаш» Украине. «Это там, где производилось в Советском Союзе, в том числе ракетное оружие. А потом ядерными боеголовками оснащалось. Огромный завод. Глубиной 4-5 этажей под землей. Его нет. Один удар «Орешника», и этого завода практически нет. На всю глубину», - сказал он.

* * * 14:32

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о наличии в его стране нескольких десятков ядерных боеголовок, передает БелТА.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», - сказал президент Беларуси.

По словам Лукашенко он «предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот «Орешник», - заявил президент Беларуси.

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