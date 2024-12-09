В Украине опровергли прорыв русскими границы

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх опроверг информацию о «прорыве россиянами границы на Сумщине», назвав ее «фейком».

«Сообщения о пересечении границы, которые распространяются в медиа-ресурсах, – враждебная дезинформация, не соответствующая действительности», — добавил Артюх, не уточнив, кто именно распространяет эти сообщения.

«Пока никаких данных от военных относительно изменения ситуации на границе нет, ситуация контролируемая», — написал Артюх.