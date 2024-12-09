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Полковник Джалилов сядет на скамью подсудимых

15:13 1026

В Нахчыванском военном суде состоялось предварительное заседание по делу полковника Мирзы Джалилова, бывшего главы Государственной службы по мобилизации и призыву Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Ильхама Ибрагимова были уточнены анкетные данные полковника М.Джалилова. Уголовное дело передано на судебное разбирательство. Судебное заседание назначено на 23 декабря.

Стоит отметить, что Мирза Джалилов был арестован Службой государственной безопасности (CГБ). В рамках расследования, проводимого Главным следственным управлением CГБ, ему предъявлены обвинения по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса.

До того как занять должность начальника Государственной службы, Джалилов работал начальником Городского управления полиции Нахчывана.

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