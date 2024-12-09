Время политической дестабилизации

Трудно не признать: мир был поражен стремительностью распада режима Башара Асада, который обрушился спустя всего 11 дней после начала наступления отрядов Абу аль-Джулани и его союзников из провинции Идлиб. На самом же деле подготовка к этому наступлению велась давно и вышла на финишную прямую уже в середине сентября, после начала давно ожидавшейся операции Армии обороны Израиля по разгрому «Хезболлы».

Никому не ведомо, верили ли лидеры оппозиционного ХТШ в столь молниеносную победу, однако Абу аль-Джулани сумел не только подготовить военную составляющую операции, но и позаботиться о других важных аспектах, таких, к примеру, как медийно-пропагандистское обеспечение наступления оппозиции на Алеппо и Дамаск и установление контроля над государственным аппаратом сирийской власти. Другими словами, Абу аль-Джулани сделал серьезную заявку на лидерство в стране, хотя руководимое им движение «Фронт освобождения Сирии» отнюдь не представляет чаяния большинства сирийцев. Местные шииты, курды, езиды, друзы, представители светской городской элиты и, разумеется, алавиты никогда не были, да и не могли быть сторонниками аль-Джулани. У каждой из этих этнических и социальных групп есть свои кумиры и свои вооруженные отряды. Тем не менее умный и глубоко просчитанный подход Абу аль-Джулани уже начал приносить плоды, практически сделав лидера ХТШ лицом сирийской революции как внутри страны, так и на международной арене. Сегодня перед аль-Джулани стоит сложнейшая задача, для решения которой он должен проявлять одновременно и жесткость, и прагматизм. Правда, упомянув в одном из интервью возможность переустройства Сирии по модели децентрализованной федерации, аль-Джулани уже успел вызвать немалое раздражение в Анкаре, где отнюдь не рады перспективе появления под боком у Турции международно признанной и самостоятельной курдской автономии. С другой стороны, именно модель децентрализованной федерации идеально подходит для постасадовской Сирии, особенно если учесть, что лидеры различных общин не хотят быть не только участниками, но и свидетелями нового этапа гражданской войны.

Следует также учесть, что такого рода федеративное устройство необходимо, чтобы страны Запада согласились поддержать новый режим в Сирии, которому необходимы гигантские инвестиции на восстановление народного хозяйства и устранение последствий разрушительной гражданской войны, включая наполовину уничтоженный жилой фонд. Конечно, если этот подход не увенчается успехом, аль-Джулани может попытаться создать гораздо более авторитарную модель власти, опираясь при этом на менее щепетильные в вопросах соблюдения демократических норм страны вроде Катара и Турции. Но такой подход может обернуться ситуацией войны «всех против всех», как это в разных вариантах имело место в Афганистане и Сомали в 1990-х, а также в Ливии и Судане уже в XXI веке. То есть стать мощнейшим фактором дестабилизации для всего региона, втянуть в этот водоворот многих внешних игроков и спровоцировать новый поток беженцев в Турцию и Западную Европу. Одним из факторов, делающих такой вариант развития событий менее вероятным, является чудовищная усталость и истощение всех участников сирийского конфликта, длящегося с разной степенью интенсивности уже четырнадцать лет. Еще один также маловероятный прогноз будущего Сирии – это ее формальный или практический раскол на два-три отдельных государства. То, что считалось абсолютно неприемлемым в рамках Потсдамского мира и в условиях холодной войны, стало с начала 1990-х вполне возможным и реалистичным, хотя и не слишком частым путем разрешения безвыходных ситуаций. Классическим можно считать пример Югославии, в которой последний (на данный момент) пароксизм распада наследия маршала Тито привел к отделению Черногории от Сербии.