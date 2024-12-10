akart шопинг-фестиваль продолжается
С 22 ноября по 15 декабря Ассоциация розничных импортеров одежды Азербайджана (AFRA) при поддержке главного спонсора akart приглашает всех в крупнейшие торговые центры страны, где вас ждут невероятные предложения!
Скидки до 50% на продукцию ваших любимых брендов, а при оплате с помощью akart вы получите дополнительно 5% кэшбэка!
В фестивале участвуют множество известных брендов, среди которых Pierre Cardin, Avva, Colin’s, Mavi, а также магазины сети MyBrands и другие.
Спешите! Самое время обновить свой гардероб!
akart - hər yerdə, hər an, hamı üçün!