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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

akart шопинг-фестиваль продолжается

16:05 694

С 22 ноября по 15 декабря Ассоциация розничных импортеров одежды Азербайджана (AFRA) при поддержке главного спонсора akart приглашает всех в крупнейшие торговые центры страны, где вас ждут невероятные предложения!

Скидки до 50% на продукцию ваших любимых брендов, а при оплате с помощью akart вы получите дополнительно 5% кэшбэка!

В фестивале участвуют множество известных брендов, среди которых Pierre Cardin, Avva, Colin’s, Mavi, а также магазины сети MyBrands и другие.

Спешите! Самое время обновить свой гардероб!

akart - hər yerdə, hər an, hamı üçün!

@azerbaijan_fashion_retail

@akart.az 

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Российский губернатор у Ильхама Алиева
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Слово Эрдогана: Турция не допустит раздела Сирии
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Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента»
Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента» обновлено 15:59
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Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска
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