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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Слово Эрдогана: Турция не допустит раздела Сирии

16:17 2805

Турция не допустит раздела Сирии и не станет терпеть провокаций, которые бы помешали сирийским беженцам вернуться на родину. Так заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Хочу, чтобы это стало понятно всем. С этой минуты мы больше не можем допустить, чтобы Сирия опять оказалась разделена. Мы никогда не сможем согласиться с тем, чтобы территория этой страны снова стала зоной конфликта. Мы не можем допустить каких-либо шагов или провокаций, направленных на то, чтобы помешать братскому сирийскому народу вернуться в свои дома. Мы будем стоять вместе с сирийским народом против любого нападения на его свободу, на стабильность новой сирийской администрации и целостность древних сирийских земель», - заявил Эрдоган, выступая перед членами правящей партии в Анкаре.

Президент указал, что Турция «не будет стоять в стороне и просто наблюдать, как некоторые заливают регион кровью и огнем ради реализации своих фанатичных убеждений и извращенной идеологии».

«Уроки, которые мы извлекли из событий в Сирии, продолжающейся трагедии в Палестине и войны к северу от нас, говорят нам, что мы должны действовать именно таким образом. Мы стремимся к безопасности для всех, миру и процветанию для всех. Чтобы гарантировать нашу собственную безопасность, мир, политическую и экономическую стабильность, необходимо создать такой климат во всем регионе», - заявил турецкий лидер.

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