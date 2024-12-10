Впервые в Азербайджане производитель обуви получил сертификаты соответствия международным стандартам

ООО Bafco Invest, резидент Агдамского промышленного парка и ведущий производитель спецобуви, успешно прошел сертификацию соответствия стандартам EN ISO 20345:2022 и EN ISO 20347:2022. Этот значимый шаг открывает перед компанией новые перспективы для выхода на европейский рынок и сотрудничества с крупными международными корпорациями.

EN ISO 20345 и EN ISO 20347 — международные стандарты, устанавливающие требования к профессиональной и защитной обуви. Они направлены на обеспечение безопасности, комфорта и надежности в профессиональной среде. Сертификация включала тестирование обуви Bafco в аккредитованных лабораториях, где была подтверждена ее прочность, устойчивость к внешним воздействиям и соответствие строгим требованиям стандартов.