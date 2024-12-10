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Впервые в Азербайджане производитель обуви получил сертификаты соответствия международным стандартам

16:23 2085

ООО Bafco Invest, резидент Агдамского промышленного парка и ведущий производитель спецобуви, успешно прошел сертификацию соответствия стандартам EN ISO 20345:2022 и EN ISO 20347:2022. Этот значимый шаг открывает перед компанией новые перспективы для выхода на европейский рынок и сотрудничества с крупными международными корпорациями.

EN ISO 20345 и EN ISO 20347 — международные стандарты, устанавливающие требования к профессиональной и защитной обуви. Они направлены на обеспечение безопасности, комфорта и надежности в профессиональной среде. Сертификация включала тестирование обуви Bafco в аккредитованных лабораториях, где была подтверждена ее прочность, устойчивость к внешним воздействиям и соответствие строгим требованиям стандартов.

На сегодняшний день Bafco Invest производит широкий ассортимент защитной обуви для различных отраслей экономики, включая:

  • Защитные ботинки и полуботинки с двойной полиуретановой подошвой, защитным носком (стальным или композитным) и антипрокольной стелькой, соответствующие классам защиты 02, S1, S1P, S2, S3.
  • Полиуретановые сапоги классов 04, а также S4 и S5, которые отличаются высокой износостойкостью, влагонепроницаемостью и долговечностью.

Полиуретановые сапоги, производимые компанией Bafco Invest, устойчивы к воде, маслам и различным химическим веществам, что делает их идеальным выбором для использования в химической промышленности и других агрессивных средах. Эластичная и правильная анатомическая форма сапог, их легкий вес и устойчивость к износу обеспечивают не только защитные свойства на рабочем месте, но и высокий уровень комфорта.

Производственные мощности фабрики, оснащенной современными немецкими литьевыми машинами DESMA, составляет 510 000 пар обуви в год. В производстве используется полиуретан от лидера отрасли — немецкой компании BASF, что гарантирует высокое качество, долговечность и конкурентоспособную цену.

Получение сертификатов EN ISO 20345 и EN ISO 20347 подтверждает приверженность Bafco Invest международным стандартам качества, укрепляет позиции компании как надежного партнера на мировом рынке и открывает новые возможности для долгосрочного сотрудничества с европейскими компаниями.

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