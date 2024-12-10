В Сирии назначен глава временного правительства

Срок работы переходного правительства Сирии, которое поручено сформировать Мухаммеду аль-Баширу, составит три месяца. Об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera источник в политическом управлении сирийской оппозиции.

«Правительство аль-Башира будет осуществлять работу в рамках переходного периода, который продлится три месяца», - сказал собеседник телеканала.

Приоритетами исполнительной власти он назвал «контроль в сфере безопасности, предоставление услуг и обеспечение постепенного перехода [власти]».

Источник Al Jazeera заверил, что «переходное правительство будет заниматься созданием предпосылок для работы постоянного правительства».

Ранее Мухаммед аль-Башир возглавлял «Сирийское правительство спасения» с центром в Идлибе.