Управление Южным газовым коридором поручили SOCAR

Внесены изменения в распоряжение президента Азербайджана «О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения «Шахдениз» и другими проектами по созданию Южного газового коридора от 25 февраля 2014 года. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, доля государства в ЗАО «Южный газовый коридор», которому поручена реализация этих проектов, снижена с 51% до 49%, доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) увеличена до 51%.

Решение принято с целью обеспечения преимущественных прав SOCAR в управлении ЗАО, необходимых для полной консолидации финансовых результатов ЗАО «Южный газовый коридор» в финансовой отчетности SOCAR.

Министерству экономики поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.