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Украинцы за вступление в НАТО без захваченных территорий

по модели Западной Германии
16:47 1416

На ноябрь 2024 года более 70% украинцев поддерживали идею постепенного вступления Украины в НАТО по аналогии с разделенной Германией в 1950-х годах. Об этом сообщила «Европейская правда», ссылаясь на результаты опроса, проведенного компанией Info Sapiens по заказу Центра «Новая Европа» в период с 15 по 27 ноября 2024 года.

Согласно исследованию, 70,3% респондентов положительно оценили сценарий, при котором НАТО пригласит Украину к вступлению в альянс в пределах ее международно признанных границ, но действие пятой статьи Устава НАТО, гарантирующей коллективную оборону, на начальном этапе не будет распространяться на территории, оккупированные Россией. Похожим образом Федеративная Республика Германия вступила в НАТО в 1955 году. Восточные немецкие земли присоединились к альянсу спустя почти четыре десятилетия — после объединения страны.

Существенным отличием такого подхода для Украины станет то, что государство должно будет получить приглашение в НАТО в рамках международно признанных границ, включая оккупированные области, отмечает Центр «Новая Европа».

Приглашение Украины в НАТО стало первым пунктом предложенного в октябре «плана победы» президента Владимира Зеленского. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в том же месяце упоминал, что Украина может вступить в альянс по «немецкому сценарию». Он заявил, что членство возможно, если будет проведена четкая линия, определяющая, на какие территории распространяется статья 5.

Новый генсек НАТО Марк Рютте в начале октября заявил, что безопасность Европы невозможна без членства Украины в альянсе. Он подтвердил планы по реализации ранее обещанного пакета помощи Киеву, включая создание командования и финансовую поддержку. «Место Украины — в НАТО», — подчеркнул Рютте.

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