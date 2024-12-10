Теперь уже свергнутый сирийский тиран Башар Асад, «устав от власти», готовил политического преемника в лице своего сына, Хафеза аль-Асада. Об этом пишет хорошо информированная The Washington Post. «Многие политологи были уверены, что Башар уже устал от политики и отдаст кресло президента своему сыну», - пишет газета.

Как известно, Хафез аль-Асад, старший сын и преемник сирийского диктатора, учился в Москве, а 29 ноября, в разгар наступления сил оппозиции на Алеппо, «успешно защитил» докторскую диссертацию по математике в Московском государственном университете. В состав комиссии под председательством Владимира Чубарикова, научного руководителя Асада-младшего, вошли ведущие ученые МГУ, Тульского государственного университета и Академии наук Таджикистана, которые рекомендовали присудить докторскую степень. В заключительном слове 22-летний Хафез аль-Асад выразил благодарность своей alma mater, а также «мученикам своей родины» и особенно солдатам сирийской армии. Как пишет The Washington Post, младший Асад, никогда не воевавший на стороне режима отца, с июля 2020 года находится под санкциями США, в рамках которых Хафезу аль-Асаду, названному в честь своего деда, который тридцать лет железной рукой правил Сирией, запрещено путешествовать или иметь активы в Соединенных Штатах Америки. «Мы продолжим привлекать Башара Асада и его режим к ответственности за их зверства, сохраняя при этом память об их жертвах», - заявлял тогда госсекретарь США Майк Помпео. Напомним, что США уже ввели санкции против Башара Асада и его жены Асмы. Как заявили американские чиновники, санкции в отношении единственного взрослого ребенка семейства аль-Асад были направлены на то, чтобы помешать сыну президента Сирии исполнять за рубежом для своей семьи роль посредника.