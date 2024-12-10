Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента
Теперь уже свергнутый сирийский тиран Башар Асад, «устав от власти», готовил политического преемника в лице своего сына, Хафеза аль-Асада. Об этом пишет хорошо информированная The Washington Post.
«Многие политологи были уверены, что Башар уже устал от политики и отдаст кресло президента своему сыну», - пишет газета.
Как известно, Хафез аль-Асад, старший сын и преемник сирийского диктатора, учился в Москве, а 29 ноября, в разгар наступления сил оппозиции на Алеппо, «успешно защитил» докторскую диссертацию по математике в Московском государственном университете. В состав комиссии под председательством Владимира Чубарикова, научного руководителя Асада-младшего, вошли ведущие ученые МГУ, Тульского государственного университета и Академии наук Таджикистана, которые рекомендовали присудить докторскую степень. В заключительном слове 22-летний Хафез аль-Асад выразил благодарность своей alma mater, а также «мученикам своей родины» и особенно солдатам сирийской армии.
Как пишет The Washington Post, младший Асад, никогда не воевавший на стороне режима отца, с июля 2020 года находится под санкциями США, в рамках которых Хафезу аль-Асаду, названному в честь своего деда, который тридцать лет железной рукой правил Сирией, запрещено путешествовать или иметь активы в Соединенных Штатах Америки. «Мы продолжим привлекать Башара Асада и его режим к ответственности за их зверства, сохраняя при этом память об их жертвах», - заявлял тогда госсекретарь США Майк Помпео.
Напомним, что США уже ввели санкции против Башара Асада и его жены Асмы. Как заявили американские чиновники, санкции в отношении единственного взрослого ребенка семейства аль-Асад были направлены на то, чтобы помешать сыну президента Сирии исполнять за рубежом для своей семьи роль посредника.
The Washington Post также сообщает, что за три недели до начала наступления повстанцев Башар Асад отверг несколько предложений, последовавших от представителей мировых держав, в первую очередь, от Турции и США. Так, Вашингтон через ОАЭ был готов отменить санкции в отношении Сирии в обмен на отказ Башара Асада вооружать «Хезболлу» в Ливане.
Отверг сирийский диктатор и оливковую ветвь мира от Реджепа Тайипа Эрдогана, который не раз предлагал нормализовать сирийско-турецкие отношения, если Дамаск обяжется удерживать курдов на своей границе. В последний раз с предложением о помощи президент Турции вышел на связь с Асадом в прошлую пятницу. Но сирийский диктатор вновь ее отверг.
В последние недели пребывания у власти Асад, казалось, не обращал внимания на быстро меняющуюся региональную динамику, поскольку израильские военные громили «Хезболлу», которая, напомним, на пике гражданской войны в Сирии направила тысячи своих боевиков на защиту правительства Асада.
Некоторые помощники Асада советовали ему принять предложение США, однако сирийский диктатор ждал более выгодной сделки от новоизбранного Дональда Трампа. И, как мы видим, не дождался.
Как утверждают западные аналитики, именно непреклонность и нескрываемое высокомерие президента Сирии и стали причиной его политической гибели, которую при наличии холодного анализа ситуации вполне можно было избежать.