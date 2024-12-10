Azercell предоставляет возможность бесплатного пользования Kinon Plus в течение 7 дней

С 10 декабря Azercell расширил возможности приложения Kinon, предоставив доступ к онлайн-кинотеатрам Wink, Viju и Premier.

Мировые онлайн-кинотеатры теперь доступны с Kinon от Azercell!

Таким образом, Kinon объединяет на одной платформе более 240 местных и зарубежных каналов, а также такие мировые онлайн-кинотеатры, как:

Amediateka: коллекция зарубежных фильмов различных жанров от ведущих студий и телеканалов, включая захватывающие детективы, впечатляющие драмы, комедии и романтические истории; популярные новинки и проверенные временем хиты;

Premier: тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу для каждого зрителя;

Viju: инновационный подход к кинематографу, объединяющий самые популярные фильмы, сериалы и телеканалы;

Wink: более 60 тысяч фильмов и сериалов в формате Full HD.

Недавно запущенный пакет Kinon Plus делает все эти новшества доступными в рамках одной подписки. Более того, в рамках специальной кампании абоненты, подключившиеся к Kinon Plus, на первые 7 дней получают бесплатный доступ к сервису и 5 ГБ интернета для просмотра каналов в подарок.

Абоненты, желающие воспользоваться услугой Kinon, могут выбрать между ежедневными и ежемесячными пакетами. Для активации соответствующего пакета достаточно набрать USSD-код на экране телефона. Подробнее: Кinоn

Отметим, что Kinon поддерживается на всех смартфонах, Android TV и Samsung Smart TV, планшетах и других устройствах, работающих с актуальными версиями операционных систем Android и iOS. Активировав всего одну подписку, можно создать 5 разных аккаунтов и использовать сервис одновременно на трех различных устройствах. Приложение можно скачать в Google Play и AppStore.

Откройте для себя мир цифровых развлечений Azercell вместе с Kinon!

Для получения более подробной информации об услуге можете посетить страницы Azercell или Kinon.

