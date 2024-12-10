Израиль уничтожил сирийские военные корабли в результате удара по сирийской Латакии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По его словам, на кораблях находились ракеты класса «море – море». Целью ударов было уничтожение кораблей и оружия, которое в дальнейшем могло использоваться против сил Израиля, уточнил источник.

Как отмечает издание, еврейское государство за последние сутки нанесло удары по более чем 250 сирийским военным целям.

Вечером 9 декабря телеканал Al Mayadeen сообщал об израильских ударах по позициям сирийской армии в провинции Латакия.