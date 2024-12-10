USD 1.7000
EUR 1.7948
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Израиль уничтожил сирийские военные корабли

17:15 1659

Израиль уничтожил сирийские военные корабли в результате удара по сирийской Латакии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По его словам, на кораблях находились ракеты класса «море – море». Целью ударов было уничтожение кораблей и оружия, которое в дальнейшем могло использоваться против сил Израиля, уточнил источник.

Как отмечает издание, еврейское государство за последние сутки нанесло удары по более чем 250 сирийским военным целям.

Вечером 9 декабря телеканал Al Mayadeen сообщал об израильских ударах по позициям сирийской армии в провинции Латакия.

Асад казнил сотни генералов и увел 135 миллиардов
Асад казнил сотни генералов и увел 135 миллиардов
18:43 279
Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента
Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента новые подробности
16:55 3239
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов» главная тема; все еще актуально
04:20 7932
Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване
Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване фото
18:23 916
Алиев поддержал выбор сирийского народа!
Алиев поддержал выбор сирийского народа! новость дополнена
18:17 1634
Российский губернатор у Ильхама Алиева
Российский губернатор у Ильхама Алиева фото
17:07 2265
Время политической дестабилизации
Время политической дестабилизации трудные времена
15:27 3075
Слово Эрдогана: Турция не допустит раздела Сирии
Слово Эрдогана: Турция не допустит раздела Сирии
16:17 2814
Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента»
Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента» обновлено 15:59
15:59 3511
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска главная тема
13:17 6484
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии наша корреспонденция; все еще актуально
03:44 8749

ЭТО ВАЖНО

Асад казнил сотни генералов и увел 135 миллиардов
Асад казнил сотни генералов и увел 135 миллиардов
18:43 279
Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента
Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента новые подробности
16:55 3239
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов» главная тема; все еще актуально
04:20 7932
Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване
Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване фото
18:23 916
Алиев поддержал выбор сирийского народа!
Алиев поддержал выбор сирийского народа! новость дополнена
18:17 1634
Российский губернатор у Ильхама Алиева
Российский губернатор у Ильхама Алиева фото
17:07 2265
Время политической дестабилизации
Время политической дестабилизации трудные времена
15:27 3075
Слово Эрдогана: Турция не допустит раздела Сирии
Слово Эрдогана: Турция не допустит раздела Сирии
16:17 2814
Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента»
Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента» обновлено 15:59
15:59 3511
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска главная тема
13:17 6484
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии наша корреспонденция; все еще актуально
03:44 8749
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться