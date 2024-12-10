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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Начинается суд по делу Азиза Оруджева

Инара Рафикгызы
17:25 886

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу руководителя интернет-телеканала «Канал 13» Азиза Оруджева.

Как стало известно haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Сабаильский районный суд. Дело находится в производстве судьи Гюнель Самедовой. Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

Отметим, что Азиз Оруджев был задержан в ноябре прошлого года. Ему предъявили обвинение по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды) УК Азербайджана. Позже ему было предъявлено новое обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

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