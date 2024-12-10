Конференция докторов наук и молодых исследователей в Сумгаите

Конференция была организована Министерством науки и образования, Агентством по науке и высшему образованию и Сумгаитским государственным университетом при спонсорской поддержке SOCAR Polymer MMC, а также спонсорской помощи BP и Nobel Energy.

Перед мероприятием участники возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Сумгаите, почтив его память. Открытие началось с исполнения Государственного гимна, минуты молчания в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Ректор СГУ Руфат Азизов поприветствовал участников, выразив удовлетворение тем, что столь важное научное мероприятие проводится именно в Сумгаитском государственном университете. Он дал подробную информацию о проводимых в Азербайджане масштабных реформах в области науки и образования, инновациях, внедряемых в Сумгаитском государственном университете, а также о подготовке специалистов и их деятельности на рынке труда.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, принявший участие в мероприятии, подчеркнул важность организации 27-й конференции, отметив, что подобные мероприятия формируют прочную и успешную традицию в сфере науки и создают большие возможности для молодых ученых. Отметив, что в направлении развития науки и образования в Азербайджане предпринят ряд важных и успешных шагов, Эмин Амруллаев сообщил, что создание современной образовательной инфраструктуры, расширение международного сотрудничества в вузах и усиление научно-исследовательской деятельности является одним из основных приоритетов в этой области.