Конференция докторов наук и молодых исследователей в Сумгаите
10 декабря в Сумгаитском государственном университете (СГУ) состоялось открытие XXVII Республиканской научной конференции докторов наук и молодых исследователей (NASCO XXVII), посвященной «Году солидарности ради зеленого мира».
Конференция была организована Министерством науки и образования, Агентством по науке и высшему образованию и Сумгаитским государственным университетом при спонсорской поддержке SOCAR Polymer MMC, а также спонсорской помощи BP и Nobel Energy.
Перед мероприятием участники возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Сумгаите, почтив его память. Открытие началось с исполнения Государственного гимна, минуты молчания в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.
Ректор СГУ Руфат Азизов поприветствовал участников, выразив удовлетворение тем, что столь важное научное мероприятие проводится именно в Сумгаитском государственном университете. Он дал подробную информацию о проводимых в Азербайджане масштабных реформах в области науки и образования, инновациях, внедряемых в Сумгаитском государственном университете, а также о подготовке специалистов и их деятельности на рынке труда.
Министр науки и образования Эмин Амруллаев, принявший участие в мероприятии, подчеркнул важность организации 27-й конференции, отметив, что подобные мероприятия формируют прочную и успешную традицию в сфере науки и создают большие возможности для молодых ученых. Отметив, что в направлении развития науки и образования в Азербайджане предпринят ряд важных и успешных шагов, Эмин Амруллаев сообщил, что создание современной образовательной инфраструктуры, расширение международного сотрудничества в вузах и усиление научно-исследовательской деятельности является одним из основных приоритетов в этой области.
После официальной церемонии открытия конференция продолжила свою работу сессиями.
На двухдневную конференцию было подано 287 тезисов, из которых принят 251. Целью проведения конференции является обсуждение результатов научных исследований, проводимых докторантами и молодыми исследователями, а также стимулирование их научного творчества.
Конференция была организована по направлениям естественных наук, ИКТ и инженерии, социальных и гуманитарных наук.