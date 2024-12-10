15 россиян задержали в Тбилиси

Тбилиси официально проинформировал о 15 задержанных на акциях протеста в Грузии гражданах России, сообщает секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

«В соответствии с полученной секцией интересов официальной информацией в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии было задержано 15 граждан Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по состоянию на 10 декабря 13 из них освобождены, двое находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания.