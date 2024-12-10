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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

15 россиян задержали в Тбилиси

17:40 1156

Тбилиси официально проинформировал о 15 задержанных на акциях протеста в Грузии гражданах России, сообщает секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

«В соответствии с полученной секцией интересов официальной информацией в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии было задержано 15 граждан Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по состоянию на 10 декабря 13 из них освобождены, двое находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания.

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