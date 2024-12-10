Нобелевские лауреаты против Кеннеди-младшего

77 лауреатов Нобелевской премии по химии, экономике, медицине и физике подписали письмо с обращением к Сенату США, в котором призвали сенаторов проголосовать против назначения Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. Ранее это назначение было анонсировано избранным президентом США Дональдом Трампом. Письмо опубликовала газета The New York Times (NYT).

По словам авторов письма, назначение Кеннеди на пост министра «поставит под угрозу общественное здоровье и подорвет глобальное лидерство Америки в сфере наук о здоровье как в государственном, так и в коммерческом секторах». Обосновывая свою позицию, ученые указывают на взгляды и убеждения кандидата, которые вступают в противоречие с задачами министра здравоохранения по защите американцев. Так, по словам ученых, Кеннеди является одним из самых известных в США противников вакцинации, в том числе от полиомиелита и кори, а также осуждает метод фторирования питьевой воды. Кроме того, он сторонник «теорий заговора о крайне успешных способах лечения СПИДа и других заболеваний». В частности, Кеннеди утверждает, что СПИД вызывается не вирусом иммунодефицита человека, а развивается от того, что иммунная система человека подорвана приемом лекарств.

Кеннеди уже обещал, что сократит сотрудников некоторых отделов Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств (FDA), а также предложил заменить 600 сотрудников Национальных институтов здоровья лично им отобранными работниками.