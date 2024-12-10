«Партнеры США» просят Россию «не останавливаться на полпути»

Авторитет Вашингтона падает, многие партнеры США из стран Азии, Африки и Латинской Америки просят Россию «не останавливаться на полпути» в Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

По его словам, ближайшие партнеры Вашингтона все меньше оглядываются на мнение Белого дома, стремясь расширить свои границы возможного в политической и экономической сферах. «Вы не представляете, какое количество партнеров США из стран Азии, Африки, Латинской Америки в контактах с нами просят нас, что называется, не останавливаться в украинском конфликте на полпути», — утверждает Нарышкин.

Глава российской разведки заявил, что не остается без внимания и то, что «Запад буквально режет своих же «священных коров», включая тот же принцип неприкосновенности частной собственности. Всем очевидно, что на месте России может оказаться любое государство».