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Алиев поддержал выбор сирийского народа!

новость дополнена
18:17 1648

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

В ходе беседы, как сообщается, главы государств еще раз подчеркнули, что братские и дружеские отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются на основе стратегического союзничества.

С удовлетворением отметив активное участие Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган в Саммите лидеров состоявшейся в Азербайджане конференции COP29, глава нашего государства подчеркнул, что представительная турецкая делегация внесла существенный вклад в работу конференции.

Эрдоган, в свою очередь, поздравил Алиева с успешным проведением COP29 и достигнутыми результатами в переговорном процессе.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, касающиеся Южного Кавказа и региона Ближнего Востока, в частности, была обсуждена ситуация, возникшая в Сирии после падения режима Асада.

Главы государств поздравили сирийский народ по этому случаю, выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета сирийского государства.

Выразив надежду, что при активной поддержке Турции в Сирии отныне начнется период стабильности, Алиев сказал, что Азербайджан вместе с братской Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Эрдоган с удовлетворением отметил, что Азербайджан и Турция, как и во всех сферах, будут осуществлять совместную деятельность также в вопросе гуманитарной помощи и поддержки сирийскому народу.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития братских отношений и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией.

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