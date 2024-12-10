Израиль стерилизует Сирию

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что распорядился создать «стерильную защитную зону» на юге Сирии. При этом она не подразумевает постоянного израильского присутствия.

В своем заявлении Кац также приказал военнослужащим создать на юге Сирии, в том числе за пределами буферной зоны, безопасный сектор, свободный от стратегических вооружений и террористической инфраструктуры, которые могли бы угрожать Израилю, отмечают израильские СМИ.