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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване

фото
18:23 938

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, вернувшись на родину из Москвы в 1990 году, был вынужден направиться в Нахчыван из-за политических преследований.

В Нахчыване Гейдар Алиев прожил три года и активно участвовал в общественно-политической жизни страны. В 1990 году он был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана, а позже стал председателем Верховного Меджлиса Нахчывана.

Во время его пребывания в Нахчыване Гейдара Алиева навещали родные. Его сын, Ильхам Алиев, проживавший в Москве, часто приезжал в Нахчыван.

Azpost.info в рамках проекта «ФОТОХРОНИКА» представляет эту фотографию:

На фото 29-летний Ильхам Алиев в Шарурском районе Нахчывана.

Человек, беседующий с Ильхамом Алиевым на фотографии, - бывший начальник Шарурского районного отдела полиции Аллахверди Гасанов.

Аллахверди Гасанов, сыгравший важную роль в организации обороны Нахчывана от атак армянских формирований, являлся депутатом Верховного Меджлиса. С 2007 года находится на пенсии.

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