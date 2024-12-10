Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване
Общенациональный лидер Гейдар Алиев, вернувшись на родину из Москвы в 1990 году, был вынужден направиться в Нахчыван из-за политических преследований.
В Нахчыване Гейдар Алиев прожил три года и активно участвовал в общественно-политической жизни страны. В 1990 году он был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана, а позже стал председателем Верховного Меджлиса Нахчывана.
Во время его пребывания в Нахчыване Гейдара Алиева навещали родные. Его сын, Ильхам Алиев, проживавший в Москве, часто приезжал в Нахчыван.
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На фото 29-летний Ильхам Алиев в Шарурском районе Нахчывана.
Человек, беседующий с Ильхамом Алиевым на фотографии, - бывший начальник Шарурского районного отдела полиции Аллахверди Гасанов.
Аллахверди Гасанов, сыгравший важную роль в организации обороны Нахчывана от атак армянских формирований, являлся депутатом Верховного Меджлиса. С 2007 года находится на пенсии.