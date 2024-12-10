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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Асад казнил сотни генералов и увел 135 миллиардов

18:43 310

Перед вступлением оппозиционных сил в Дамаск в окружении Асада возник конфликт между пророссийскими и проиранскими генералами, пишет издание Turkiye Gazetesi.

«Перед последним поражением произошел очень крупный конфликт. Между командирами, поддерживающими Россию, и руководством, лояльным Ирану, возникла значительная напряженность.

Первый спор произошел между командующим Алеппо генералом Мохаммедом Сафедли и пророссийским генералом Сухейлем Хасаном. Таким образом, поток информации между военной разведкой и армией прекратился. Поражение, начавшееся в день выхода Алеппо из-под контроля сирийской армии, привело оппозицию в Дамаск», - заявил Халид Бейя, майор, бывший офицер разведки в правительстве Башара Асада.

Бейя подчеркнул, что в ходе этого процесса 273 высокопоставленных командира из военного руководства были казнены правительством Асада.

Также издание пишет, что Асад увез с собой в Москву 135 миллиардов долларов.

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