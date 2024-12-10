Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе

В прошлом месяце на границе Турции и Армении прошла встреча представителей ряда госструктур двух стран. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении и спецпредставитель по переговорам с Турцией Рубен Рубинян.

Примечательно, что стороны тогда не опубликовали официальную информацию о встрече, хотя армянские СМИ сообщили о ней.

Сегодня Рубен Рубинян отказался раскрывать детали, лишь отметив:

«Были оценены технические потребности, необходимые для обеспечения железнодорожного пересечения границы Ахурик/Акьяка. Встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере».

По данным армянских изданий, опубликованным 14 ноября, в переговорах на границе участвовали делегации под руководством заместителей министров иностранных дел двух стран. Армянская сторона была представлена группой из примерно десяти человек. В ходе встречи, длившейся несколько часов, обсуждались вопросы открытия железнодорожного сообщения Гюмри-Карс.