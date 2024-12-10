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Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе

Автор: Отдел информации
18:55 3386

В прошлом месяце на границе Турции и Армении прошла встреча представителей ряда госструктур двух стран. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении и спецпредставитель по переговорам с Турцией Рубен Рубинян.

Рубен Рубинян отмечает позитивную и конструктивную атмосферу встречи

Примечательно, что стороны тогда не опубликовали официальную информацию о встрече, хотя армянские СМИ сообщили о ней.

Сегодня Рубен Рубинян отказался раскрывать детали, лишь отметив:

«Были оценены технические потребности, необходимые для обеспечения железнодорожного пересечения границы Ахурик/Акьяка. Встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере».

По данным армянских изданий, опубликованным 14 ноября, в переговорах на границе участвовали делегации под руководством заместителей министров иностранных дел двух стран. Армянская сторона была представлена группой из примерно десяти человек. В ходе встречи, длившейся несколько часов, обсуждались вопросы открытия железнодорожного сообщения Гюмри-Карс.

Железная дорога Гюмри-Карс и восстановление железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном способно принести много прибыли

На момент публикации эти сведения не были прокомментированы официальными структурами Армении и Турции.

Следует отметить, что открытие железнодорожной станции на пограничном переходе Акьяка и восстановление функционирования железной дороги Карс-Гюмри обсуждались еще 30 июля этого года на переговорах между специальными представителями Турции и Армении. Позже армянская сторона заявила, что стороны договорились совместно оценить технические аспекты восстановления функционирования железной дороги Карс-Гюмри.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян тогда отметил, что эксплуатация железной дороги Карс-Гюмри одновременно с восстановлением железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном обеспечит эффективное транспортное сообщение между Персидским заливом, Черным, Каспийским и Средиземным морями.

Турция рассматривает железную дорогу Карс-Гюмри как часть «Зангезурского коридора», однако неоднократно подчеркивала, что соглашения по открытию границ не будут реализованы без нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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