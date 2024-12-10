Путин никак не нахвалится своим «Орешником»

Появление российских ракетных систем средней дальности «Орешник» «минимизирует необходимость использования ядерного оружия», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник». Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», - сказал Путин.