Путин никак не нахвалится своим «Орешником»
18:59 1962
Появление российских ракетных систем средней дальности «Орешник» «минимизирует необходимость использования ядерного оружия», заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник». Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», - сказал Путин.
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