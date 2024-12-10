Азербайджан хочет внести свою лепту в восстановление Сирии

Баку «внимательно следит за происходящими в Сирии процессами и проводит консультации с Турцией», говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве заявили, что Баку выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии и отметили важность восстановления мира и стабильности в стране после свержения власти Башара Асада.

«Азербайджан надеется, что решение всех вопросов будет найдено через внутриполитический диалог с учетом воли сирийского народа», - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве страны также заявили, что «Азербайджан готов внести вклад в преодоление гуманитарных проблем сирийского народа совместно с Турцией и другими партнерами».

В МИД добавили, что ведется работа по определению количества и местонахождения граждан Азербайджана в Сирии и заверили в продолжении мер по репатриации граждан Азербайджана из Сирии через территорию Турции.