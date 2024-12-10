Венгрия не даст в обиду «Грузинскую мечту»

Будапешт обещает наложить вето на возможную попытку ЕС ввести санкции против властей Грузии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия категорически против включения грузинских чиновников в санкционный список, если будут такие предложения, мы наложим вето, можете в этом быть уверены», - заявил Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

По его словам, Венгрия оказывает Грузии «всевозможную поддержку», пишет Общественный вещатель.

«Если бы на выборах победила оппозиция, то Брюссель громко кричал бы о демократии в Грузии. Они сказали бы, что демократия в Грузии никогда не была такой сильной, но на выборах победила консервативная партия, и они делают все, чтобы отрицать и игнорировать волю граждан. Они делают это в совершенно недемократическом стиле.

Они ставят под сомнение волю грузинского народа, которую он выразил посредством демократических выборов. Это серьезная и, скажем так, скучная игра либерального мейнстрима, которая будет отвергнута», - заявил глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, Будапешт призывает Брюссель и международную либеральную элиту «уважать решение грузинского народа и не ставить под сомнение суверенное право грузинского народа решать будущее своей страны».