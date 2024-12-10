Научный журнал UNEC индексирован на базе данных Scopus!

Отрадно, что по первой подаче заявки от UNEC журнал был индексирован на базе данных Scopus без каких-либо возражений.

В соответствии с международными стандартами, журнал "UNEC JEAS" с 2023 года является официальным членом Crossref - агентства по регистрации цифровых идентификаторов объектов (DOI) и все опубликованные статьи получают DOI, утвержденные агентством.

Кроме того, за короткий срок журнал был включен в следующие базы данных: Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Eurasian Scientific Journal Index, Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor и Scientific Indexing.

Ещё одним достижением журнала в 2024 году стало его включение в престижную базу данных "Chemical Abstracts Service" (CAS). С момента своего основания журнал опубликовал 57 научных статей. Из них 37 статей были процитированы более 160 раз в журналах, индексируемых базами данных Scopus и Web of Science.

Издаваемый с декабря 2021 года журнал "UNEC Journal of Engineering and Applied Sciences" доступен как на сайте www.unec-jeas.com, так и в печатной версии. Журнал выходит два раза в год (в мае и декабре). Главным редактором журнала является проректор UNEC по науке и инновациям профессор Ровнаг Рзаев.