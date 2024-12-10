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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Деятельность Астраханского делового центра в Азербайджане высоко оценена

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20:45 266

Астраханский деловой центр, функционирующий в Азербайджане, представил итоги своей деятельности за год и достигнутые высокие результаты. Во время деловой встречи, прошедшей в российском городе Астрахань, генеральный директор центра Фуад Гусейнов проинформировал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина о проделанной работе в 2024 году.

«На протяжении многих лет Азербайджан является ведущим партнером нашего региона. Мы активно развиваем всестороннее взаимодействие. И важную роль в укреплении сотрудничества играют наши деловые центры, которые работают в тесной кооперации друг с другом», — отметил Игорь Бабушкин, добавив, что на этих площадках прошло более 100 форумов, конференций, B2B встреч и выставок.

По словам генерального директора Астраханского делового центра Фуада Гусейнова, в 2024 году центр установил партнерские отношения с более чем 70 крупными бизнес-компаниями. «Основная цель нашего центра — создать условия для эффективного сотрудничества бизнесов обеих стран и внести вклад в развитие деловых связей между нашими странами», — отметил он.

В завершение встречи генеральный директор Астраханского делового центра был удостоен «Благодарственного письма» от имени губернатора Астраханской области за «большой вклад в сотрудничество между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой».

Астраханский деловой центр в Азербайджане является партнером Азербайджанского делового центра в Астраханской области Российской Федерации. Оба центра способствуют налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между предпринимателями из Азербайджана и России. Подробнее: astrakhangroup.az.

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