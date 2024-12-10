Самолеты и ракеты за пушечное мясо
21:18 1923
Россия передаст Северной Корее некоторое количество самолётов МиГ-29 и Су-27 в обмен на отправку Пхеньяном солдат в Россию. Об этом сообщает портал Aviation Week со ссылкой на командующего Вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирала Сэмюэла Папаро.
Кроме этого, Северная Корея может получить также технологии для изготовления баллистических ракет и систем ПВО.
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