Самолеты и ракеты за пушечное мясо

Россия передаст Северной Корее некоторое количество самолётов МиГ-29 и Су-27 в обмен на отправку Пхеньяном солдат в Россию. Об этом сообщает портал Aviation Week со ссылкой на командующего Вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирала Сэмюэла Папаро.

Кроме этого, Северная Корея может получить также технологии для изготовления баллистических ракет и систем ПВО.