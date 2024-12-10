Россия освободила от нацизма клинику, кафе, дома и машины

Россия запустила ракеты по центру Запорожья. Одна из них попала в частную клинику. В результате погибли три человека, еще 16 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Среди пострадавших — двое врачей.

По его словам, клиника полностью разрушена, также повреждены здания рядом с ней. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми остаются по меньшей мере восемь человек. На месте работают медики, сотрудники полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Офис генерального прокурора сообщил, что Россия ударила по центру Запорожья ракетами около 15:00. Помимо частной клиники, было уничтожено расположенное рядом кафе, обломки и взрывная волна повредили многоэтажные дома и машины. Начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).