Трамп готовит массовую депортацию из Америки
Вся Америка в эти дни обсуждает обещание Дональда Трампа, которое он дал в интервью телеканалу NBC News. Избранный президент сказал, что намерен отменить право автоматического получения гражданства США всем тем, кто рождается на территории страны. Как и другие обещания, например, о выдворении из Америки миллионов нелегальных иммигрантов, он собирается отменить это положение «в первый же день» после инаугурации 20 января.
«Мы должны это изменить, - сказал он ведущей телеканала Кристен Уэлкер. - Может быть, мы обратимся к народу. Но мы должны изменить это».
Право на получение гражданства закреплено в 14-ой поправке к Конституции США. В ней говорится: «Все люди, рожденные или натурализованные в Соединенных Штатах, являются гражданами США и того штата, в котором они проживают». Исключение из этого положения лишь одно — право получения гражданства по рождению не распространяется на детей аккредитованных в США иностранных дипломатов. Те представляют иностранное государство и там, а не в Америке, их жены должны рожать детей.
14-я поправка, как сказал бы один известный российский политик, «отлита в бронзе». А это означает, что Трампу придется не просто удалить из Конституции эту статью, принятую после Гражданской войны 150 лет назад, но и полностью реформировать основной свод законов страны путем указов.
Удастся ли ему это? «Нет! - говорят эксперты в сфере права. - Попытка упразднить 14-ю поправку путем декретов тут же будет оспорена в судах и признана нарушением Конституции».
Внесение каких бы то ни было новых поправок к Конституции является одной из самых трудных задач для американских политиков. Для этого требуется не только супербольшинство в Конгрессе партии, которую они представляют, но и согласие двух третей из штатов, то есть 38 из 50. Трампу с помощью указов это точно будет не под силу.
Тогда, вообще, о чем говорить? Оказывается, есть о чем. Как считает Аманда Фрост, профессор права в университете Вирджинии, запрос Трампа об ограничении права по рождению может быть передан в Верховный суд США, где большинство судей назначены им самим, и те могут дать зеленый свет этой инициативе. «Не думаю, что это невероятно, - говорит Фрост. - Политические пласты у нас находятся в движении».
Американские консерваторы из числа республиканцев говорят, что 14-я поправка не должна распространяться на детей нелегальных иммигрантов. Право по рождению, убеждают они, должны иметь лишь дети родителей, которые являются или гражданами США или постоянными резидентами.
Но речь идет не только о «нелегалах». Критики нынешнего положения вещей говорят, что тысячи женщин из других стран прибывают в США с действующими визами, рожают тут детей, а потом вывозят их домой. В Америке даже появился термин такого явления — birth tourism – «родовой туризм» (признаю, что перевод не совершенен – Е.Б.). Отдельно идет речь о детях иммигрантов, не имеющих никаких документов, ни права легально находиться на территории Америки. По данным Института миграционной политики таковых в США в 2019 году было 4.7 миллиона — 7 процентов всех живущих в США детей. Исследования показывают, что подавляющее большинство детей прибывают на «землю обетованную» не в животе своих матерей. Pew Research Center считает, что пятеро из шести детей родились в США два года спустя после того, как туда прибыли их матери.
Трамп и его сторонники уже придумали термин для таких детей. Они назвали их «anchor babies» - «детьми–якорями». Имеется в виду, что «нелегалы» рождают детей, которые становятся гражданами США, а вскоре те могут это гражданство передать им самим.
«Постойте, не нужно дурить нацию, - говорят оппоненты избранного президента. - Дети могут поделиться гражданством со своими родителями только тогда, когда им исполнится 21 год».
Дональд Трамп, который объявил о том, что он намерен упразднить право получения гражданства по рождению, как обычно, идет против истины. Он говорит, что лишь в США существует такая позорная практика, ни в одной другой стране этого нет.
Оказывается, что есть и широко применяется в 33 странах мира. Только в Западном полушарии таких стран несколько, и все они крупные — Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина. Какое-то время назад - по времени это совпало с началом пресловутой российской СВО, тысячи беременных российских гражданок стали приобретать билеты на рейсы до Буэнос-Айреса, куда не требуется виза и там спокойненько рожали детей, которые становились гражданами Аргентины. Свидетели говорят, что порой больше половины пассажиров на борту самолетов, летящих в далекую и неизведанную ими страну, были беременные россиянки. Такой массовый «родовой туризм» и не снился Америке, правда, в свой первый президентский срок Трамп уже заставлял своих консульских работников за рубежом обращать внимание на животы просящих визы россиянок.
Ну а что теперь ожидать от Дональда? Он, безусловно, будет претворять в жизнь свой план массовой депортации нелегальных иммигрантов, который был основным в его предвыборной агитации. «В первую группу попадут те, кто совершил преступления», - говорит Трамп. «А дальше кто?» - интересуется ведущая NBC Кристен Уэлкер. «А дальше те, кто не совершил преступлений», - отвечает Трамп. При этом этот гуманный человек говорит, что он не намерен разлучать детей с родителями, и будет выдворять из страны всех их вместе.
Одновременно в судах адвокаты Трампа, оспаривающие право на гражданство по рождению, будут убеждать служителей Фемиды, что 14-ю поправку следует интерпретировать совершенно по-другому, в соответствии с нынешними реалиями Америки.