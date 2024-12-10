Россия продолжает наступление в Донбассе, чтобы максимально укрепить свои позиции в преддверии того, как новый президент США Дональд Трамп приступит к исполнению своих обязанностей и предложит план по прекращению войны в Украине. На данный момент ситуация на Донбасском фронте остается критически сложной для Киева: самая опасная обстановка сложилась вокруг стратегически важного города Покровск. После многомесячных попыток прямого штурма россияне изменили тактику и сосредоточились на атаке флангов, стремясь окружить город и уничтожить последний укрепленный рубеж обороны украинской армии в Донецкой области. За последние сутки российские войска заняли ряд населенных пунктов вблизи Покровска, включая село Желтое. Продолжая наступление для замыкания окружения, они пытались прорваться в село Новотроицкое, однако, по имеющимся сообщениям, ВСУ отбили эту атаку.

Село Новотроицкое, расположенное всего в 15 километрах от Покровска, сейчас находится на линии активных боевых действий. Украинские источники сообщают, что российское командование, отправившее на штурм пехотное подразделение без поддержки бронетехники, допустило серьезную ошибку. Когда российские войска начали приближаться к украинским позициям через мост, ведущий в Новотроицкое, украинская сторона сразу открыла огонь. Атака началась с ударов по российским штурмовикам с использованием пехотного вооружения, беспилотников и минометов. Затем к ликвидации подключилась американская боевая машина пехоты М2 Bradley, которая эффективно уничтожила оставшиеся группы противника. После успешной обороны украинские саперы подорвали мост, чтобы предотвратить дальнейшие попытки российских войск атаковать населенный пункт. Российские источники утверждают, что украинские бойцы «полностью оставили» село Новотроицкое, а также потеряли контроль над селом Шевченко вблизи Покровска. «ВСУ полностью выбиты из сел Новотроицкое и Шевченко к югу Покровска», — сообщили администраторы телеграм-канала «Военное дело». А военкор Алексей Гавриш сообщил, что российским военным осталось 3,5 километра до захода в город Покровск.

«Сейчас расстояние наших военных до Покровска в районе 3,5 километра. Так как вчера к обеду ВСУ уже практически полностью были выбиты из населенного пункта Шевченко, и там продолжалась зачистка. К этой минуте, возможно, населенный пункт уже зачищен, но Минобороны пока не сообщало об его освобождении», — сказал Гавриш в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Он отметил, что Покровск является логистическим узлом группировки ВСУ. Кроме того, это последний город в Донецкой области на границе с Днепропетровской областью. Там украинские военные не успели соорудить укрепления и опасаются приближения российских бойцов, подчеркнул военкор. Российский политолог-пропагандист и военный аналитик Вадим Мингалев считает, что ВСУ «не имеют ни единого шанса на то, чтобы отстоять Покровск». «Освобождение Желтого говорит о том, что в ближайшее время Покровск будет освобожден. Практически перекрыты все дороги, которые подпитывали ВСУ в городе. Украинский гарнизон оказался в тяжелейшей ситуации. Ничто и никак не спасет ВСУ от того, что Покровск будет сдан», — прокомментировал Мингалев. Украинский офицер, публикующий информацию о ходе боевых действий под псевдонимом «Алекс» в Telegram-канале, подтвердил, что российские силы захватили село Шевченко, расположенное к юго-западу от города Покровск. Он также отметил, что существует риск окружения города.