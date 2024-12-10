Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация
Россия продолжает наступление в Донбассе, чтобы максимально укрепить свои позиции в преддверии того, как новый президент США Дональд Трамп приступит к исполнению своих обязанностей и предложит план по прекращению войны в Украине. На данный момент ситуация на Донбасском фронте остается критически сложной для Киева: самая опасная обстановка сложилась вокруг стратегически важного города Покровск.
После многомесячных попыток прямого штурма россияне изменили тактику и сосредоточились на атаке флангов, стремясь окружить город и уничтожить последний укрепленный рубеж обороны украинской армии в Донецкой области.
За последние сутки российские войска заняли ряд населенных пунктов вблизи Покровска, включая село Желтое. Продолжая наступление для замыкания окружения, они пытались прорваться в село Новотроицкое, однако, по имеющимся сообщениям, ВСУ отбили эту атаку.
Село Новотроицкое, расположенное всего в 15 километрах от Покровска, сейчас находится на линии активных боевых действий.
Украинские источники сообщают, что российское командование, отправившее на штурм пехотное подразделение без поддержки бронетехники, допустило серьезную ошибку. Когда российские войска начали приближаться к украинским позициям через мост, ведущий в Новотроицкое, украинская сторона сразу открыла огонь. Атака началась с ударов по российским штурмовикам с использованием пехотного вооружения, беспилотников и минометов. Затем к ликвидации подключилась американская боевая машина пехоты М2 Bradley, которая эффективно уничтожила оставшиеся группы противника.
После успешной обороны украинские саперы подорвали мост, чтобы предотвратить дальнейшие попытки российских войск атаковать населенный пункт.
Российские источники утверждают, что украинские бойцы «полностью оставили» село Новотроицкое, а также потеряли контроль над селом Шевченко вблизи Покровска.
«ВСУ полностью выбиты из сел Новотроицкое и Шевченко к югу Покровска», — сообщили администраторы телеграм-канала «Военное дело».
А военкор Алексей Гавриш сообщил, что российским военным осталось 3,5 километра до захода в город Покровск.
«Сейчас расстояние наших военных до Покровска в районе 3,5 километра. Так как вчера к обеду ВСУ уже практически полностью были выбиты из населенного пункта Шевченко, и там продолжалась зачистка. К этой минуте, возможно, населенный пункт уже зачищен, но Минобороны пока не сообщало об его освобождении», — сказал Гавриш в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Он отметил, что Покровск является логистическим узлом группировки ВСУ. Кроме того, это последний город в Донецкой области на границе с Днепропетровской областью. Там украинские военные не успели соорудить укрепления и опасаются приближения российских бойцов, подчеркнул военкор.
Российский политолог-пропагандист и военный аналитик Вадим Мингалев считает, что ВСУ «не имеют ни единого шанса на то, чтобы отстоять Покровск».
«Освобождение Желтого говорит о том, что в ближайшее время Покровск будет освобожден. Практически перекрыты все дороги, которые подпитывали ВСУ в городе. Украинский гарнизон оказался в тяжелейшей ситуации. Ничто и никак не спасет ВСУ от того, что Покровск будет сдан», — прокомментировал Мингалев.
Украинский офицер, публикующий информацию о ходе боевых действий под псевдонимом «Алекс» в Telegram-канале, подтвердил, что российские силы захватили село Шевченко, расположенное к юго-западу от города Покровск. Он также отметил, что существует риск окружения города.
По его словам, в случае продвижения вдоль трассы Павлоград-Покровск, войска России могут попытаться обойти Покровск с фланга. Алекс также указал на снижение числа боевых столкновений, что связано с неблагоприятными погодными условиями.
Как пишет журналист Forbes Дэвид Экс, недавние успехи российских войск в районе Покровска могут оказать значительное влияние на будущее Донбасса, открывая путь к захвату Новотроицкого и Украинки.
Однако, даже несмотря на превосходящие силы противника, в воскресенье ВСУ удалось снова отвоевать у российской армии утраченные позиции в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области, информирует ресурс Forbes. Но небольшая украинская атака в районе Большой Новоселки не сможет остановить гораздо более масштабное и, вероятно, неизбежное наступление на Покровск.
«Если российские войска стремятся окружить и изолировать Покровск, а не атаковать его напрямую — и имеется достаточно доказательств этой тактики — недавнее наступление имеет основополагающее значение. Следующим логичным шагом стало бы расширение данного выступа через захват Новотроицкого и, далее к югу, Украинки», — говорится в статье.
Уточняется, что битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции ВС РФ в 2024 году.