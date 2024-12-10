Атакованы сотрудники МАГАТЭ

Около Запорожской АЭС беспилотник повредил автомобиль сотрудников МАГАТЭ. Беспилотник атаковал и «серьезно повредил» служебный автомобиль сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который направлялся на оккупированную Россией Запорожскую АЭС, сообщается в официальном аккаунте организации в соцсети Х.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил это как неприемлемое нападение на сотрудников агентства, работающих над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта. Кому именно – России или Украине – принадлежал беспилотник, неизвестно.