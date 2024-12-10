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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Атакованы сотрудники МАГАТЭ

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21:57 1477

Около Запорожской АЭС беспилотник повредил автомобиль сотрудников МАГАТЭ. Беспилотник атаковал и «серьезно повредил» служебный автомобиль сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который направлялся на оккупированную Россией Запорожскую АЭС, сообщается в официальном аккаунте организации в соцсети Х.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил это как неприемлемое нападение на сотрудников агентства, работающих над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта. Кому именно – России или Украине – принадлежал беспилотник, неизвестно.

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