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Погиб азербайджанский солдат

22:12 1234

В Нахчыванскую военную прокуратуру поступила информация о гибели военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны, рядового Тарыверди Джафарли.

На основании поступившей информации, сотрудниками Нахчыванской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значимость для дела и совершены другие действия.

По данному факту в Нахчыванской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены другие следственные действия.

В настоящее время продолжается расследование.

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