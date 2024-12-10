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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Хуситы с гордостью рассказали об атаках на американцев и израильтян

22:28 520

Представитель йеменского радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил об атаке на два эсминца и суда снабжения ВМС США в Аденском заливе.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Al Masirah. По его словам, движение осуществило «военную операцию», в ходе которой был нанесен удар по двум эсминцам и трем судам снабжения американских ВМС при их отплытии из порта Джибути. Как заявил Сариа, атака была проведена с использованием нескольких ракет и беспилотников. Он добавил, что это вторая атака на американские корабли за последние 10 дней.

Также хуситы заявили о двух атаках беспилотников по Израилю – на район Тель-Авива и город Ашкелон.

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