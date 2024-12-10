В России успокоили: Асад в безопасности

Свергнутый президент Сирии Башар Асад, которому предоставили убежище в России, «сейчас находится в безопасности», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, «это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях».

Комментируя возможность выдачи Асада по иску Международного уголовного суда, если таковой будет, Рябков напомнил, что «Россия не является членом конвенции, которая учредила МУС».