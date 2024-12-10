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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

На связи Турция и США

23:08 584

Начальник Генштаба турецкой армии Метин Гюрак обсудил со своим американским коллегой Чарльзом К. Брауном-младшим текущие процессы в Сирии. Об этом заявила пресс-служба Генерального штаба Турции в соцсети.

«Начальник Генштаба генерал армии Метин Гюрак провел телефонный разговор с начальником Генштаба США, генералом Чарльзом К. Брауном. Состоялся обмен мнениями о событиях в Сирии», – говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер обсудил ситуацию в Сирии со своим британским коллегой Джоном Хили.

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