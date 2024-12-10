Сирийские повстанцы задержали любителя кормить львов людьми
10 декабря 2024, 23:32 2384
Сирийские каналы сообщают, что сирийские повстанцы захватили Талала аль-Дакака, приближенного свергнутого президента Башара Асада.
Сообщается, что аль-Дакака отвечал за контрабанду наркотиков, а также был печально известен тем, что содержал в своем роскошном особняке львов и кормил их заключенными.
Талал аль-Дакака
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