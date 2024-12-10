Египтяне шутят: Нетаньяху может выступить во дворце Асада

Хаос в Сирии достиг такого уровня, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может выступить в президентском дворце в Дамаске, заявил египетский журналист Ибрагим Иса.

Ранее Нетаньяху заявил, что одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам в Сирии, «чтобы они не попали в руки джихадистов», и сравнил атаки с ударами против союзников нацистов.

«Это похоже на действия британских ВВС, которые атаковали флот режима Виши (коллаборационистский режим на юге Франции, возглавлявшийся маршалом Филиппом Петэном и сотрудничавший с нацистами во время Второй мировой войны), чтобы он не попал в руки нацистов», — сказал Нетаньяху.