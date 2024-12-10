USD 1.7000
EUR 1.7948
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор

о развитии ситуации
10 декабря 2024, 23:59 2200

Курдские подразделения теряют контроль над городом Дейр-эз-Зор под натиском протурецкой оппозиции, пишут зарубежные СМИ.

Хотя Дейр-эз-Зор не считается курдским городом, он имеет стратегическое значение из-за близости к границе с Ираком, а также считался транзитным пунктом для поставок большого количества оружия из Ирана.

Отмечается, что, если фактический лидер Сирии Абу Мухаммад аль-Джулани не возьмет ситуацию под контроль, в разоренной стране возможен новый виток гражданской войны.

Альянс группировок под предводительством террористической PKK/YPG, более известный как "Сирийские демократические силы" (СДС), поддерживаемый США, захватил город Дейр-эз-Зор несколько дней назад.

Как сообщал Reuters, курдские террористы захватили город после отступлении армии Асада, а также шиитских армий из Ирана и Ирака.

Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада
Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада ВИДЕО
01:17 588
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор о развитии ситуации
10 декабря 2024, 23:59 2201
Арабы осуждают евреев
Арабы осуждают евреев
00:04 1710
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация о развитии ситуации
10 декабря 2024, 21:48 5956
Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента
Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента новые подробности; все еще актуально
10 декабря 2024, 16:55 8333
Время политической дестабилизации
Время политической дестабилизации трудные времена
10 декабря 2024, 15:27 5269
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе
10 декабря 2024, 18:55 6241
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска главная тема
10 декабря 2024, 13:17 8852
Асад казнил сотни генералов и увез 135 миллиардов
Асад казнил сотни генералов и увез 135 миллиардов
10 декабря 2024, 18:43 8209
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов» главная тема; все еще актуально
10 декабря 2024, 04:20 9002
Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване
Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване фото
10 декабря 2024, 18:23 7577

ЭТО ВАЖНО

Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада
Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада ВИДЕО
01:17 588
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор о развитии ситуации
10 декабря 2024, 23:59 2201
Арабы осуждают евреев
Арабы осуждают евреев
00:04 1710
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация о развитии ситуации
10 декабря 2024, 21:48 5956
Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента
Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента новые подробности; все еще актуально
10 декабря 2024, 16:55 8333
Время политической дестабилизации
Время политической дестабилизации трудные времена
10 декабря 2024, 15:27 5269
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе
10 декабря 2024, 18:55 6241
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска главная тема
10 декабря 2024, 13:17 8852
Асад казнил сотни генералов и увез 135 миллиардов
Асад казнил сотни генералов и увез 135 миллиардов
10 декабря 2024, 18:43 8209
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов» главная тема; все еще актуально
10 декабря 2024, 04:20 9002
Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване
Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване фото
10 декабря 2024, 18:23 7577
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться