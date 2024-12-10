Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор

Курдские подразделения теряют контроль над городом Дейр-эз-Зор под натиском протурецкой оппозиции, пишут зарубежные СМИ.

Хотя Дейр-эз-Зор не считается курдским городом, он имеет стратегическое значение из-за близости к границе с Ираком, а также считался транзитным пунктом для поставок большого количества оружия из Ирана.

Отмечается, что, если фактический лидер Сирии Абу Мухаммад аль-Джулани не возьмет ситуацию под контроль, в разоренной стране возможен новый виток гражданской войны.

Альянс группировок под предводительством террористической PKK/YPG, более известный как "Сирийские демократические силы" (СДС), поддерживаемый США, захватил город Дейр-эз-Зор несколько дней назад.

Как сообщал Reuters, курдские террористы захватили город после отступлении армии Асада, а также шиитских армий из Ирана и Ирака.