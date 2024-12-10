Арабы осуждают евреев

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразило «решительное осуждение» в связи с захватом израильскими силами буферной зоны на Голанских высотах, подчеркнув свою приверженность принципам единства, независимости и территориальной целостности Сирии, сообщает пресс-служба МИД ОАЭ.

Ведомство опубликовало заявление, в котором обвинило Израиль в нарушении соглашения о размежевании, подписанного между Израилем и Сирией в 1974 году. В документе говорится, что такие действия «представляют угрозу для дальнейшей эскалации и напряженности в регионе, а также препятствуют усилиям по достижению мира и стабильности».

Такую реакцию вызвал недавний приказ министра обороны Израиля Исраэля Каца, который дал указание расширить операционную деятельность ЦАХАЛ на сирийской границе. Это решение последовало после того, как израильские войска заняли ключевые позиции на более высоких участках горы Хермон.

Как известно, ЦАХАЛ занял буферную зону на Голанских высотах с сирийской стороны несколько дней назад.