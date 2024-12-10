Россия – защитник слабых и обездоленных

Кто бы в итоге ни правил Сирией, Россия «решительно и твердо» верит, что Сирия «должна быть суверенной, единой и целостной», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он также призвал Израиль «серьезно рассмотреть то, что происходит на Голанских высотах», после того как Нетаньяху приказал своим военным захватить контроль над демилитаризованной и патрулируемой ООН буферной зоной с Сирией, которая была создана в соответствии с соглашением о прекращении огня 1974 года. Израиль, сказал Рябков, «должен соблюдать это соглашение, и он не должен нарушать территориальную целостность Сирии».

Россия «поделилась с США обеспокоенностью по поводу возможности возрождения террористической группировки ИГИЛ в Сирии», добавил Рябков.