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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Россияне расстреляли 109 украинских пленных

00:35 1056

С начала 2024 года российские солдаты казнили по меньшей мере 109 украинских военнопленных. Это официально подтвержденные случаи.

«Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных», – сказал в эфире телемарафона уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

При этом за предыдущие годы полномасштабного вторжения РФ в Украину было зафиксировано 177 случаев казни украинских защитников российской армией.

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