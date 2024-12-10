Россияне расстреляли 109 украинских пленных

С начала 2024 года российские солдаты казнили по меньшей мере 109 украинских военнопленных. Это официально подтвержденные случаи.

«Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных», – сказал в эфире телемарафона уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

При этом за предыдущие годы полномасштабного вторжения РФ в Украину было зафиксировано 177 случаев казни украинских защитников российской армией.