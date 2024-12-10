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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Тбилиси все еще кипит

ВИДЕО
00:51 751

В Грузии проходит тринадцатый день антиправительственных протестов.

Пока что протесты проходят мирно – люди включили фонарики на своих телефонах, попыток атаковать здание парламента или полицию не наблюдается.

Проспект Руставели перекрыт. На боковых улицах вокруг здания парламента мобилизована полиция. Спецназ на площади Свободы не появлялся.

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