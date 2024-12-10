Тбилиси все еще кипит

В Грузии проходит тринадцатый день антиправительственных протестов.

Пока что протесты проходят мирно – люди включили фонарики на своих телефонах, попыток атаковать здание парламента или полицию не наблюдается.

Проспект Руставели перекрыт. На боковых улицах вокруг здания парламента мобилизована полиция. Спецназ на площади Свободы не появлялся.