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Макрон приедет в Польшу обсуждать отправку войск в Украину

01:00 402

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 12 декабря, посетит Польшу. Там он планирует обсудить план европейской миротворческой миссии для сохранения суверенитета Украины.

Как пишет издание Rzeczpospolita, сейчас только исключительные обстоятельства могут заставить Макрона покинуть Францию и отправиться в другую страну. Однако есть и другой политический календарь, который не терпит задержек. Речь об инаугурации Дональда Трампа на пост президента США.

По данным СМИ, Макрон во время разговора с Трампом мог сказать ему, что Европа не может оставаться в стороне от переговоров между США и Россией.

Макрон может поднять вопрос миротворческой миссии, которая бы гарантировала, что Кремль не нарушит возможное будущее перемирие и установленную линию разграничения. Таким образом, Польша, с ее быстро растущим военным потенциалом и географическим расположением, становится важной частью такого плана.

Издание считает, что чем больше стран примут участие в такой миротворческой миссии, тем больше шансов, что Россия не решится снова нанести удар по Украине.

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