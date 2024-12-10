В Турции заявили, что Азербайджан и Армения на финишной прямой

Достигнут заключительный этап в обеспечении мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).

«В регионе Южного Кавказа есть луч надежды на мир. Мы находимся на заключительном этапе обеспечения мира между Азербайджаном и Арменией. Наша страна поддерживает двусторонние переговоры», - сказал Фидан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил пожелание, чтобы «историческая возможность увенчалась заключением мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».