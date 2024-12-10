USD 1.7000
EUR 1.7948
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

В Турции заявили, что Азербайджан и Армения на финишной прямой

01:10 352

Достигнут заключительный этап в обеспечении мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).

«В регионе Южного Кавказа есть луч надежды на мир. Мы находимся на заключительном этапе обеспечения мира между Азербайджаном и Арменией. Наша страна поддерживает двусторонние переговоры», - сказал Фидан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил пожелание, чтобы «историческая возможность увенчалась заключением мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».

Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада
Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада ВИДЕО
01:17 606
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор о развитии ситуации
10 декабря 2024, 23:59 2209
Арабы осуждают евреев
Арабы осуждают евреев
00:04 1716
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация о развитии ситуации
10 декабря 2024, 21:48 5961
Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента
Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента новые подробности; все еще актуально
10 декабря 2024, 16:55 8334
Время политической дестабилизации
Время политической дестабилизации трудные времена
10 декабря 2024, 15:27 5271
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе
10 декабря 2024, 18:55 6245
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска главная тема
10 декабря 2024, 13:17 8852
Асад казнил сотни генералов и увез 135 миллиардов
Асад казнил сотни генералов и увез 135 миллиардов
10 декабря 2024, 18:43 8211
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов» главная тема; все еще актуально
10 декабря 2024, 04:20 9004
Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване
Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване фото
10 декабря 2024, 18:23 7577

ЭТО ВАЖНО

Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада
Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада ВИДЕО
01:17 606
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор о развитии ситуации
10 декабря 2024, 23:59 2209
Арабы осуждают евреев
Арабы осуждают евреев
00:04 1716
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация о развитии ситуации
10 декабря 2024, 21:48 5961
Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента
Сын Асада планировал из Москвы запрыгнуть в кресло президента новые подробности; все еще актуально
10 декабря 2024, 16:55 8334
Время политической дестабилизации
Время политической дестабилизации трудные времена
10 декабря 2024, 15:27 5271
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе
10 декабря 2024, 18:55 6245
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска главная тема
10 декабря 2024, 13:17 8852
Асад казнил сотни генералов и увез 135 миллиардов
Асад казнил сотни генералов и увез 135 миллиардов
10 декабря 2024, 18:43 8211
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов» главная тема; все еще актуально
10 декабря 2024, 04:20 9004
Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване
Молодой Ильхам Алиев в блокадном Нахчыване фото
10 декабря 2024, 18:23 7577
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться