В Турции заявили, что Азербайджан и Армения на финишной прямой
Достигнут заключительный этап в обеспечении мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).
«В регионе Южного Кавказа есть луч надежды на мир. Мы находимся на заключительном этапе обеспечения мира между Азербайджаном и Арменией. Наша страна поддерживает двусторонние переговоры», - сказал Фидан.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил пожелание, чтобы «историческая возможность увенчалась заключением мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».