Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада
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В Дамаске разгневанные оппозиционеры разнесли могилу экс-президента Хафеза Асада, отца бежавшего в Россию Башара Асада.
December 10, 2024
Хафез Асад — сирийский государственный, политический и военный деятель, президент Сирии (1971—2000), премьер-министр Сирии (1970—1971), секретарь регионального командования сирийского регионального отделения партии Баас, генеральный секретарь национального командования партии Баас (просирийская фракция) (1970—2000), министр обороны Сирии (1966—1972), генерал.
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