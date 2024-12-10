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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада

ВИДЕО
01:17 607

В Дамаске разгневанные оппозиционеры разнесли могилу экс-президента Хафеза Асада, отца бежавшего в Россию Башара Асада.

Хафез Асад — сирийский государственный, политический и военный деятель, президент Сирии (1971—2000), премьер-министр Сирии (1970—1971), секретарь регионального командования сирийского регионального отделения партии Баас, генеральный секретарь национального командования партии Баас (просирийская фракция) (1970—2000), министр обороны Сирии (1966—1972), генерал.

Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада
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